Наев: наступление "вагнеровцев" из Беларуси было бы самоубийством, ситуация на границе контролируемая

Ситуация на белорусской границе остается стабильной. Все службы от разведки до инженерных войск работают в усиленном режиме.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

"По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой", - заявил Наев.

Он отметил, что украинские войска продолжают наращивать оборонительные средства, к тому же, по его словам, в усиленном режиме сейчас работают все службы от разведки до инженерных войск.

Наев рассказал, что сейчас на границе с Беларусью не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника.

"Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", - подчеркнул он.

С чего все началось

На днях конфликт между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "идти на Москву", и начал с Ростова.

В течение дня Пригожин вел своих наемников в сторону Москвы, однако неожиданно остановился в 200 км от города.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Также стало известно, что переговоры между ним и российским диктатором Путиным вел самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, который и предложил Пригожину условия от которых тот не смог отказаться.

Заявление бывшего британского генерала

Однако сегодня бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт высказался, что якобы тот факт, что Пригожин поехал в Беларусь, у него вызывает определенное беспокойство.

По его мнению, лидеры Украины должны защититься от возможной атаки во главе с главарем "вагнеровцев" на Киев из Беларуси.

"Если Пригожин оставил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву, откуда началась война", - добавил Даннатт.

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