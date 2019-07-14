Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з фанатами новим стильним образом. Шанувальники під публікацією артистки написали масу захоплених коментарів. Деякі зазначили, що окуляри, використані для образу, знаходяться з співачкою постійно. Як вважають в коментарях, Дорофєєва обрала, як завжди, дуже вдалий образ. Про це вони написали в Instagram.

"Чудовий деньок, правда?" – написала Дорофєєва в підписі до світлини.

Надя Дорофєєва показала новий модний лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники артистки написали масу компліментів під її знімком. Деякі помітили, що співачка останнім часом дуже часто носить модель окуляр, зображену на крайньому фото:

Звідки ці окуляри? Вже який раз бачу, офігенні.

Костюмчик з влога з LA.

Кожен день чудовий, якщо ти викладаєш фотографії.

Звідки очечі? Офігенні.

З твоїми сторіс і постами він – офігенний.

Костюмчик просто шик.

Знайомий костюмчик.

Якщо ти виклала фотку, то день відразу відмінний.

Надя Дорофєєва показала новий модний лук (скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше усміхнена Дорофєєва показала стильний спортивний look в забавній фотосесії.

Раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. Співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

До речі, до цього Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.