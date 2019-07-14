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Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.07.2019 - 20:11
Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі
Надя Дорофєєва показала новий модний лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва підкорила фанатів витонченою фігурою і тонким почуттям смаку

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з фанатами новим стильним образом. Шанувальники під публікацією артистки написали масу захоплених коментарів. Деякі зазначили, що окуляри, використані для образу, знаходяться з співачкою постійно. Як вважають в коментарях, Дорофєєва обрала, як завжди, дуже вдалий образ. Про це вони написали в Instagram.

"Чудовий деньок, правда?" – написала Дорофєєва в підписі до світлини.

Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Надя Дорофєєва показала новий модний лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники артистки написали масу компліментів під її знімком. Деякі помітили, що співачка останнім часом дуже часто носить модель окуляр, зображену на крайньому фото:

  • Звідки ці окуляри? Вже який раз бачу, офігенні.
  • Костюмчик з влога з LA.
  • Кожен день чудовий, якщо ти викладаєш фотографії.
  • Звідки очечі? Офігенні.
  • З твоїми сторіс і постами він – офігенний.
  • Костюмчик просто шик.
  • Знайомий костюмчик.
  • Якщо ти виклала фотку, то день відразу відмінний.

Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Надя Дорофєєва підкорила мережу ультрамодним костюмом в стилі мілітарі

Надя Дорофєєва показала новий модний лук (скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше усміхнена Дорофєєва показала стильний спортивний look в забавній фотосесії.

Раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. Співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

До речі, до цього Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.

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Новини України Надя Дорофеєваобразстильмода
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