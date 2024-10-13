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Ненадежная защита. Плавучие заграждения россиян у Крымского моста смыло морем

Фото: российские заграждения у Крымского моста смыло морем (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне пытались защитить Крымский мост боновыми заграждениями. Их разнесло течением в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, фрагменты боновых заграждений заметили возле городской набережной Керчи.

Также часть этих плавучих объектов течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.

 

Фото: российские заграждения у Крымского моста смыло морским течением (radiosvoboda.org)

Напомним, что летом 2024 года Россия в попытке защитить Крымский мост разместила возле него баржи. Новые изображения со спутников свидетельствуют, что у моста стало больше барж.

Справка. Боновое заграждение - это фактически большие буи диаметром от 1,5 метров, скрепленные цепью. Их устанавливают, чтобы создавать помехи для морских волн или движущихся объектов. Во время Первой и Второй мировых войн такие заграждения использовали для физической защиты военно-морских баз.

 

Крымский мост

Крымский мост уже был неоднократно атакован украинскими защитниками. Украинское командование и разведка не раз отмечали, что мост является законной целью для них.

Россияне пытаются защитить незаконное строение, поскольку мост является главной логистической артерией для оккупантов на юге Украины.

Недавно в сети заявляли, что россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Поэтому в район Керчи согнали дополнительные системы противовоздушной обороны.

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