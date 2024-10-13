Ненадежная защита. Плавучие заграждения россиян у Крымского моста смыло морем

Россияне пытались защитить Крымский мост боновыми заграждениями. Их разнесло течением в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечается, фрагменты боновых заграждений заметили возле городской набережной Керчи.
Также часть этих плавучих объектов течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.
Фото: российские заграждения у Крымского моста смыло морским течением (radiosvoboda.org)
Напомним, что летом 2024 года Россия в попытке защитить Крымский мост разместила возле него баржи. Новые изображения со спутников свидетельствуют, что у моста стало больше барж.
Справка. Боновое заграждение - это фактически большие буи диаметром от 1,5 метров, скрепленные цепью. Их устанавливают, чтобы создавать помехи для морских волн или движущихся объектов. Во время Первой и Второй мировых войн такие заграждения использовали для физической защиты военно-морских баз.
Крымский мост уже был неоднократно атакован украинскими защитниками. Украинское командование и разведка не раз отмечали, что мост является законной целью для них.
Россияне пытаются защитить незаконное строение, поскольку мост является главной логистической артерией для оккупантов на юге Украины.
Недавно в сети заявляли, что россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Поэтому в район Керчи согнали дополнительные системы противовоздушной обороны.
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