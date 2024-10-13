Ненадежная защита. Плавучие заграждения россиян у Крымского моста смыло морем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, фрагменты боновых заграждений заметили возле городской набережной Керчи.

Также часть этих плавучих объектов течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.

Фото: российские заграждения у Крымского моста смыло морским течением (radiosvoboda.org)

Напомним, что летом 2024 года Россия в попытке защитить Крымский мост разместила возле него баржи. Новые изображения со спутников свидетельствуют, что у моста стало больше барж.

Справка. Боновое заграждение - это фактически большие буи диаметром от 1,5 метров, скрепленные цепью. Их устанавливают, чтобы создавать помехи для морских волн или движущихся объектов. Во время Первой и Второй мировых войн такие заграждения использовали для физической защиты военно-морских баз.