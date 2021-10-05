Надія і кошмар людства: як роботи завойовують світ

Почнемо з анекдоту. Недалеке майбутнє, людина сідає в безпілотне таксі і здивовано вигукує: "Нічого собі, автономний автомобіль без водія!". А машина у відповідь: "Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для складних бізнес-процесів. А таксі це так, для душі...".

Письменники-фантасти XX століття живописали майбутнє, в якому роботи візьмуть на себе рутинну і невдячну працю, залишивши людині вирішення творчих і наукових завдань. Спочатку так воно і було – зварювальні роботи бадьоро клепали кузови машин, а задоволені автовиробники підраховували прибутки. Правда, при цьому виросло безробіття, але хто ж виступить проти технічного прогресу? Його не зупинити!

У світі існують десятки трактувань поняття "робот". Деякі відносять до них навіть автоматичні кавоварки і телекеровані іграшки. Ось що зазначено в звіті ЮНЕСКО про робоетику за 2017 рік: роботи – це мобільні пристрої, здатні впливати на зовнішній світ і обмінюватися з ним інформацією, а також приймати самостійні рішення без участі людини. Вони і приймають.

Працюють роботи

Згодом роботи успішно освоїли "суміжні" спеціальності: помічників по дому, кухарів і посудомийників, вантажників на складах Amazon, медсестер в техаських лікарнях... Вони навчилися навіть брати мазки і робити тести на коронавірус без участі людини.

Корейський гігант Hyundai, що випускає автомобілі, морські судна, верстати, локомотиви та електронну техніку, на початку цього року придбав знаменитого розробника роботів Boston Dynamics. Одне з найвідоміших його творінь – робопес Spot – універсальна машина, здатна виконувати практично будь-які завдання: від визначення рівня радіації в Чорнобильській зоні до участі в бойових діях.

В американській страховій компанії Farmers Insurance його прийняли на посаду ... оцінювача збитків. Оснащений додатковими датчиками і камерами, в тому числі з оглядом на 360 градусів, робот буде працювати в місцях, постраждалих від ураганів, лісових пожеж, землетрусів, торнадо і т.д. Озброєний програмним забезпеченням для збору і документування даних Spot буде скрупульозно оцінювати завданий катаклізмами збиток. Здатний він справлятися і з побутовими аваріями.

Сам же концерн Hyundai починає випуск охоронних робопсів, що отримали загальну назву Factory Safety Service Robot. Один з них вже приступив до патрулювання і охорони південнокорейського заводу Kia.

Механічний пес Спот став одним з найвідоміших роботів (фото: Getty Images)

Модифікована під нові завдання версія Спота здатна аналізувати потенційно небезпечні ситуації і попереджати про них службу безпеки. Наприклад, він перевіряє, чи замкнені двері, розпізнає чужинців і здатний виявляти вогнища загоряння ще до того, як виникне пожежа – для цього він додатково оснащений тепловізором і 3D-лідаром.

Чотириногий охоронець може переміщатися у вузьких просторах, а також знаходити "сліпі зони", недоступні людському оку. Робот може працювати як в автономному режимі, так і під безпосереднім управлінням оператора. Більш того –до системи управління можна підключити кілька робопсів, щоб забезпечити одночасний контроль відразу за декількома зонами.

В ході тестової експлуатації інженери оцінять ефективність робостража і при необхідності внесуть зміни в конструкцію і програмне забезпечення. Надалі концерн Hyundai збирається випустити охоронного робопса у вільний продаж. Сигналізація і охоронні фірми будуть не потрібні, вартувати ваше майно і автомобіль буде, як у минулі часи, вірний пес – тільки механічний, більш кмітливий і непідкупний.

За словами віце-президента Hyundai Motor Ейсуна Чунга, в майбутньому на виробництво роботів припадатиме 20% бізнесу концерну. От тільки чи не вийде так, що виробничі плани прийматиме рада рободиректорів?

Ще далі корейців просунулися в Сінгапурі: з початку вересня 2021 року центральні вулиці міста-держави почали патрулювати робокопи. До середини жовтня роботи-поліцейські будуть використовуватися лише для спостереження і попереджень. Про те, що буде потім, влада замовчує.

Війна машин

Пам'ятаєте кадри з фантастичного трилера "Термінатор 2", коли по полю бою крокують бойові роботи, а з неба поливають вогнем дрони? Сьогодні це вже, вважай, реальність. Рік тому ізраїльським роботом-кулеметом був убитий "батько" іранської ядерної програми Мохсен Фахрізаде.

Пристрій вагою близько тонни було розібрано "до гвинтика", ввезено різними маршрутами в Іран і знову зібрано всередині автомобіля, обладнаного камерами кругового огляду. Проблема була в тому, що затримка сигналу управління з супутника досягала 1,6 секунди – за цей час автомобіль, що швидко рухається, встиг би виїхати з лінії вогню. Тому, в "Моссаді" задіяли штучний інтелект на основі нейромережі.

Крім усього іншого, ШІ враховував можливу тряску і маневрування автомобіля жертви. У підсумку оператор дав лише дозвіл на відкриття вогню, а все інше робот-вбивця зробив сам. Після чого пікап дистанційно підірвали.

Роботів вже давно застосовують на війні (фото: Getty Images)

І це лише один епізод стрімкої роботизації військової галузі, де цілі і можливості у розробників куди ширші і більш амбітні, ніж у цивільній сфері. Ось найсвіжіші новини "воєнторгу":

- Безпілотник Boeing вперше заправив у повітрі винищувач F-35;

- Hyundai почала постачання безпілотних військових машин;

- Ізраїль першим у світі застосував групу бойових дронів, керовану ШІ;

- Південна Корея запускає роботів на рейках для контролю кордону з КНДР;

- Бойові дрони почали вистежувати і атакувати противника без втручання людини.

А тут ще й компанія Samsung Electronics пропонує скопіювати будову людського мозку для створення нового покоління нейроморфних процесорів. Цей підхід дозволить прискорити розробку систем штучного інтелекту, здатних самонавчатися і адаптуватися до мінливих умов.

Роботи зменшується – проблем додається

А що ж стане з людьми, чиї робочі місця займуть роботи? За розрахунками Світового банку, до 2033 року в США під натиском роботизації число робочих місць може скоротитися на 47%, в Китаї і зовсім – на 77%.

Міжнародна організація праці стверджує, що навіть в таких країнах, як Індонезія, Філіппіни, В'єтнам і Таїланд, де на виробництвах традиційно висока частка ручної праці, не при справах залишаться до 56% працівників. У кращому випадку вони зможуть знайти застосування на тимчасових або сезонних роботах або перебиватися випадковими заробітками.

Роботи поступово замінюють людей на виробництвах (credit: Getty Images)

Втім, до масового безробіття ще далеко, а ось правові колізії виникають вже зараз. Людство не встигає за технічним прогресом і це добре видно на прикладі безпілотних автомобілів. Вони давно вже їздять по дорогах, періодично потрапляючи в аварії і навіть збиваючи людей на смерть, хоча юридичної бази для їх використання досі немає.

Одна з найскладніших і заплутаних правових проблем робототехніки – хто несе відповідальність за можливу шкоду: людина-власник, виробник або сам робот? І як буде компенсуватися збиток: людьми, організаціями або спеціально створеними для таких випадків страховими фондами?

Можна копнути ще глибше і обговорити, кому належить створена роботом Інтелектуальна власність або навіть його цивільні права. Але масштабно цими питаннями ще ніхто не задавався.

Я і робот

Все це буйство науково-технічного прогресу затулило ключовий аспект проблеми – відносини людей і роботів. Нещодавно технічний гігант Bosch придумав цілий Етичний кодекс для розробників штучного інтелекту. Згідно з цим документом, ШІ не повинен приймати рішення, що впливають на людей, без залучення самої людини. Більш того – він повинен служити людям всього лише інструментом. Однак не все так просто.

Роботи стають нянями та доглядальницями (credit: Getty Images)

Уявіть: через непослух батько дає своїй дитині легкий ляпас в присутності робота-няні. Якими повинні бути дії машини? Сповити дорослого в гамівну сорочку (фізичну шкоду людині завдавати не можна), вирішити, що це гра і теж прикластися механічним маніпулятором, відвести об'єктиви в сторону і зробити вигляд, що нічого не сталося? Самі-то зможете однозначно визначити, був це жартівливий потиличник або насильство над неповнолітнім?

На тлі майбутнього виру юридичних та етичних проблем, культова "Матриця" з її простими і ясними рішеннями виглядає дитячою грою у віртуальній пісочниці. Майбутнє людей і андроїдів туманне і невизначене. Але ясно одне – цього рободжина вже не заженеш назад в пляшку. І всім нам потрібно готуватися жити разом з ним. Прямо зараз.