ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Надбавки медикам за роботу з COVID-19 виплатили лише у Полтавській області, - Степанов

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 10:51
Надбавки медикам за роботу з COVID-19 виплатили лише у Полтавській області, - Степанов
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

За його словами, кожному медпрацівнику в середньому доплатили близько 21 тисячі гривень.

Надбавки медикам, які працюють з зараженими коронавірусом у повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кожному медпрацівнику в середньому доплатили близько 21 тисячі гривень.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня по сплаті надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - Полтавська. У середньому вони доплатили кожному медпрацівникові, який працював з коронавірусом близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися. Впевнений, що ми доведемо це до кінця", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ анонсували старт виплат для медиків з нового пакету фінансування на 15 мільярдів гривень. Мова йде про початок виплат надбавок для медиків за роботу у квітні. Разом з тим, у МОЗ обіцяють вирішити проблему з невиплаченими зарплатами лікарів за березень.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.

Теги Новини України медикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся