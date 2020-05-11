Надбавки медикам за роботу з COVID-19 виплатили лише у Полтавській області, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

За його словами, кожному медпрацівнику в середньому доплатили близько 21 тисячі гривень.

Надбавки медикам, які працюють з зараженими коронавірусом у повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кожному медпрацівнику в середньому доплатили близько 21 тисячі гривень.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня по сплаті надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - Полтавська. У середньому вони доплатили кожному медпрацівникові, який працював з коронавірусом близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися. Впевнений, що ми доведемо це до кінця", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ анонсували старт виплат для медиків з нового пакету фінансування на 15 мільярдів гривень. Мова йде про початок виплат надбавок для медиків за роботу у квітні. Разом з тим, у МОЗ обіцяють вирішити проблему з невиплаченими зарплатами лікарів за березень.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.