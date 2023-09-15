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Предоставление РФ оружия делает из КНДР соучастника убийств украинцев, - Пентагон

Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх (flickr_com)
Автор: Максим Шушко

Любая страна, которая поддерживает неспровоцированную войну России в Украине, непосредственно участвует в убийстве невиновных украинцев.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

В Пентагоне говорят, что Россия остается в изоляции на фоне продолжения войны в Украине и подчеркивают, что любое потенциальное предоставление Северной Кореей боеприпасов для РФ превращает КНДР в соучастника убийств.

В ведомстве отмечают, что Соединенные Штаты пока не видели, чтобы Москва и Пхеньян после встречи Путина и Ким Чен Ина объявили об официальном соглашении, однако Пентагон следит за ситуацией.

"Россия сейчас находится в достаточно отчаянном положении и ищет поддержки со стороны Северной Кореи", - сказала Сингх.

Связи России с Северной Кореей

13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ином и Владимиром Путиным. Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

Чиновник из офиса президента Южной Кореи заявил, что Сеул давно знает, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.

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