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"Почне набирати темпи": Ляшко оцінив швидкість вакцинації в Україні

Автор: Артур Родивилов

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні були невисокими через вихідні дні у зв'язку зі святами. Про темпи вакцинації варто говорити хоча б через два місяці після її початку.

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "НВ".

Заступник голови МОЗ вважає, що це здається, що вакцинація йде повільно.

"З організаційної точки зору вакцинувати людей в ковідних лікарнях все ж складніше. Є певна група людей, яку ми маємо вакцинувати. Зараз у всіх закладах охорони здоров'я буде більша кількість вакцинованих, здатності мобільних бригад зростуть в рази, і вакцинація набере темп. Головне, щоб були регулярне постачання вакцини у нашу країну", - пояснив Ляшко.

Він порівняв ситуацію в Україні та у Франції.

"Я вам можу серйозно сказати: якщо подивиться зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку кампанії", - зазначив Ляшко.

Франція почала COVID-вакцинацію 27 грудня. На 13 березня принаймні одну дозу щеплення отримали 3,8 млн жителів країни. В Україні вакцинація почалася 24 лютого. На 13 березня щеплення отримали понад 47 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація йде повільними темпами через невелику кількість мобільних медбригад, які роблять щеплення.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаКоронавірус
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