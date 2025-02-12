Как сцена из экшен-фильма. В Киеве мужчина выпрыгнул с 6 этажа, убегая из ВВК (фото)

В среду, 12 февраля, в Киеве, в военно-врачебной комиссии (ВВК) на улице Иорданской, 26, произошло событие, больше напоминающее съемки экшен-фильма. Полиция доставила мужчину, который, похоже, имел собственный сценарий развития событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Муниципальную охрану Киева.
В Муниципальной охране рассказывают, что мужчина, не колеблясь, перепрыгнул через рабочее место сотрудников полиции и ТЦК, забрался в окно на шестом этаже и оказался на крыше соседнего здания. Однако на этом его приключения не закончились - он попытался спуститься по трубе, но не удержался, сорвался и упал на крышу подвального помещения.
На место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину. Его состояние на данный момент уточняется.
"Претендует ли он на "Оскар" за лучший трюк - пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля в Харькове на территории районного ТЦК и СП было совершено нападение на военнослужащего, угрозы его жизни нет. Нападавший использовал газовый баллончик и нанес ножевое ранение военному. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Также мы рассказывали, что в одном из районов Ровенской области мужчины мобилизационного возраста напали на военнослужащих территориального центра комплектования. Нападавшие нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику. На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции и кареты скорой помощи. Угрозы жизни пострадавших нет. Сейчас правоохранители устанавливают личности правонарушителей и проводят следственно-оперативные действия.
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