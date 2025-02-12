Как сцена из экшен-фильма. В Киеве мужчина выпрыгнул с 6 этажа, убегая из ВВК (фото)

В среду, 12 февраля, в Киеве, в военно-врачебной комиссии (ВВК) на улице Иорданской, 26, произошло событие, больше напоминающее съемки экшен-фильма. Полиция доставила мужчину, который, похоже, имел собственный сценарий развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Муниципальную охрану Киева .

В Муниципальной охране рассказывают, что мужчина, не колеблясь, перепрыгнул через рабочее место сотрудников полиции и ТЦК, забрался в окно на шестом этаже и оказался на крыше соседнего здания. Однако на этом его приключения не закончились - он попытался спуститься по трубе, но не удержался, сорвался и упал на крышу подвального помещения.

На место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину. Его состояние на данный момент уточняется.

"Претендует ли он на "Оскар" за лучший трюк - пока неизвестно", - говорится в сообщении.