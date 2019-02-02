Почався суд над водієм, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Підозрюваного доставили на засідання у супроводі лікарів

В Шевченковском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения водителю, который подозревается в совершении масштабного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на площади Победы в Киеве 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря прокуратуры города Киева Надежды Максимец Facebook.

Подозреваемый доставлен в судебное заседание в сопровождении врачей на каталке. В заседании присутствуют два прокурора, следователь, защитник.

Максимец отметила, обосновывая необходимость применения к водителю строжайшего пресечения в виде содержания под стражей, прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - в препятствовании работе журналистов

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просят суд удовлетворить ходатайство. Суд начал заслушивать сторону защиты", - написала пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, в Киеве на площади Победы 31 января произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 47-летняя женщина. После аварии были госпитализированы трое людей.

РБК-Украина писало, что 1 февраля было объявлено подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил ДТП. В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.