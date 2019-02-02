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Почався суд над водієм, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 11:07
Почався суд над водієм, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві
Фото: засідання суду (facebook.com/Надія Максимець)

Підозрюваного доставили на засідання у супроводі лікарів

В Шевченківському районному суді розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу водію, який підозрюється у вчиненні масштабної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на площі Перемоги у Києві 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря прокуратури міста Києва Надії Максимець у Facebook.

Підозрюваного доставили у судове засідання у супроводі лікарів на каталці. У засіданні присутні два прокурора, слідчий, захисник.

Максимець зазначила, обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неоднарозово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДД, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів

"Зважаючи на це, а також на ризики можливого незаконного впливу на потерпілих та свідків з боку підозрюваного, прокурори просять суд задовольнити клопотання. Суд почав заслуховувати сторону захисту", - написала прес-секретар прокуратури. 

Почався суд над водієм, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Нагадаємо, в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аварія за участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Після аварії було госпіталізовано троє людей.

РБК-Україна писало, що 1 лютого було оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив ДТП. У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

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