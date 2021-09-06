Початок нової ери: представлений електричний Mercedes-Benz Гелендваген

На Мюнхенському автосалоні, що розпочинає роботу 7 вересня, дебютує електричний позашляховик Mercedes Concept EQG. І це не відірваний від реальності концепт-кар, а передсерійний прототип майбутнього електричного Гелендвагена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz .

Без перебільшення Мюнхенський автосалон можна вважати точкою відліку нової електричної ери. Не для Мерседеса (у бренда вже є ціла лінійка серійних електрокарів), а для однієї з найбільш культових моделей марки - легендарного Гелендвагена. Цей харизматичний і брутальний позашляховик також переходить на електротягу!

Формально, представлений в Мюнхені Mercedes Concept EQG є концепт-каром, але насправді перед нами практично готовий до серійного виробництва електричний Гелендваген.

EQG не э розробленим з нуля електромобілем - це електрична версія актулаьного покоління G-Class. Тому збережена сходова рама в якості несучої конструкції, а дизайн ретельно успадковує Галендваген. У передсерійному прототипі використовується пізнаваний силует G-Class, включаючи всі знакові та знайомі елементи.

Але попереду - звична для електричної лінійки EQ глянсова чорна паонель, на якій за допомогою світлодіодних елементів імітується малюнок традиційної радіаторної решітки. Мерседесівська трипроменева зірка - з 3D-ефектом.

Concept EQG оснащений 22-дюймовими колесами з полірованого алюмінієвого сплаву з ексклюзивним дизайном. А замість прівичноой запаски в чохлі встановлений замикається ящик, прдназначенній для зберігання зарядного кабелю.

На жаль, будь-яких подробиць про технічну начинку концепту компанія не повідомляє. Також не показано інтер'єр. Відомо лише, що електричний позашляховик, як і його попередник з ДВС, має повний привід - причому реалізований він шляхом установки окремого електромотора на кожне колесо.

Також збережена 2-ступінчаста роздавальна коробка для підвищення тягових можливостей на бездоріжжі.

Очікується, що серійна версія електричного G-Class дебютує протягом року, приєднавшись до лінійки електромобілів Mercedes EQ, яка на даний момент вже охоплює всі основні ринкові сегменти.

Нагадаємо, гама EQ налічує три кроссовера (EQA, EQB і EQC), флагманський седан EQS (електричний аналог S-Class), а тут же, в Мюнхені, дебютували середньорозмірна модель EGE як альтернатива традиційному E-Class і високопродуктивний варіант AMG EQS.