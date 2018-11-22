Начальник розвідки 8 гірсько-штурмового батальйону загинув у районі ООС

Фото: Віталій Кузнєцов (facebook.com/www.kurs.if.ua)

Віталій Кузнєцов помер у Кримському Луганської області

Під час виконання бойових завдань у районі операції Об'єднаних сил (ООС) загинув начальник розвідки 8 окремого гірсько-штурмового батальйону майор Віталій Кузнєцов. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК-Україна із посиланням на Facebook Марцінківа.

За його словами, майор Кузнєцов помер у Кримському Луганської області. Інформацію Марцінків повідомив ввечері у середу, 21 листопада.

"У Віталія в Івано-Франківську залишилась дружина та два маленьких синочка", - написав він.

Нагадаємо, на Донбасі від початку агресії з боку Росії під час виконання бойових завдань загинули майже півтисячі десантників. Загалом внаслідок бойових дій на сході України загинули 487 військових, які служили у цьому роді військ.

Додамо, у Російській Федерації відкрили ще дві справи проти українських військових. Справи відкрито нібито за "жорстоке поводження з мирними жителями на Донбасі та застосування заборонених засобів і методів ведення війни". За даними російського слідства, українські військові 14 листопада нібито обстріляли цивільні об'єкти на вулиці Крилова в селищі Мар'ївка на окупованій території Луганської області.