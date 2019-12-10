Начальник відділу Нацгвардії збив двох дітей

Фото: ДТП під Києвом (dbr.gov.ua)

Постраждалі в ДТП під Києвом отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження

У Бориспільському районі Київської області начальник одного з відділів Національної гвардії України збив двох дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що військовослужбовець, керуючи власним автомобілем марки DAEWOO, не впорався з керуванням та збив двох неповнолітніх пішоходів. Постраждалі отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Після наїзду автомобіль зіткнувся з бетонною електроопорою та перекинувся. Внаслідок зіткнення електроопора впала на авто, що завдало тілесні ушкодження двом пасажиркам. Їх госпіталізовано.

Фото: ДТП під Києвом (dbr.gov.ua)

Правоохоронці перевіряють інформацію чи не знаходився військовослужбовець за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в понеділок увечері, 9 грудня, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-річну дитину і намагався втекти з місця аварії.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 грудня під Києвом сталася смертельна ДТП. Автомобіль злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті водій загинула на місці.