Начальник-деспот? 7 типов токсичных руководителей, от которых лучше бежать

Работа с деспотичным руководителем может разрушать самооценку, вызывать тревожность и выгорание. Но не все деспоты кричат и унижают напрямую - многие действуют тонко, через контроль, манипуляции или моральное истощение.

Какие есть основные типы токсичных руководителей, признаки, по которым их можно распознать, и что делать, если вы уже попали в эту ловушку, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему руководитель-деспот может вам навредить

Казалось бы - работа интересная, вам нравится и коллектив неплохой. Но каждая встреча с руководителем превращает вас в "двоечника", который вышел к доске и забыл домашнее задание. И после общения с таким начальником хочется сразу уволиться.

Токсичный руководитель - это не просто неприятный фактор, а то, что сильно угрожает вашему психическому здоровью. Помните, что вам нужно защитить себя и нормальная работа не должна вас ломать.

Бывают ситуации, когда не стоит держаться за хорошую должность, хорошую зарплату и надеяться, со временем что-то изменится. Потому что измениться при сотрудничестве с руководителем-деспотом можете только вы сами, и не в лучшую сторону.

"Держись за работу, потому что сейчас везде трудно" - говорила мама. Но мама не видела твоего руководителя, который дышит в затылок, читает твои письма и называет унижение "мотивацией", - говорит эксперт.

Он добавил, что не каждый сложный человек - токсичный. Но есть руководители, после которых даже психолог молчит, моргает и потом просто дает адрес хорошего массажиста и кардиолога.

Вот несколько "красных флажков", которые сигнализируют: пора бежать.

Контроль-маньяк

Когда каждый шаг должен быть согласован, даже как ты подписываешь письмо. Ты не работник - ты дрон под дистанционным управлением. Такой шеф не дает самостоятельности и возможности для развития.

Чем грозит: вы потеряете инициативу, постоянно будете в напряжении и тревожности

Публичное унижение

На совещаниях - любимый формат "расстрела". Вместо фидбека - сарказм и оскорбления. Гневные письма в общем чате, сарказм, демонстративное пренебрежение.

"Нет, это не "жесткий стиль менеджмента" - это банальный буллинг", - подчеркивает коуч.

Чем грозит: психологическая травматизация, разлад в команде.

Руководитель-бог

Знает все. Не признает ошибок. У него не бывает плохого настроения - только "ты виноват, что настроение испортилось". С ним всегда что-то "не так" - и в этом виноват именно ты.

Чем грозит: неуверенность, потеря ресурса, повышенная тревожность, развитие комплексов

Тотальное нарушение границ

"Почему ты не ответил в 23:48? У нас дедлайн!" - знакомо? Если у тебя нет личной жизни, потому что шеф живет на работе - и ты должен тоже так же жить, убегай. Пока не сгорел.

"Ваше рабочее время должно быть четко ограничено. И вы не должны ради карьеры положить все свое здоровье и отказаться от личной жизни", - отмечает Виталий Курсик.

Чем грозит: отсутствие развития, постоянная тревожность и стресс, эмоциональное выгорание.

Игра в "разделяй и властвуй"

Сплетни, конкуренция между подчиненными, натравливание одних на других - это не стратегия, это психиатрическое отделение, только без белых халатов.

Чем грозит: конфликты в коллективе, запутанность, отсутствие мотивации и развития

Без развития и перспектив

"Работай и не высовывайся". Тебе не дают новых задач, не слышат твоих идей, ты "на своем месте" - только это место уже похоже на болото.

Чем грозит: потеря энергии и ресурса, потеря мотивации и желания развиваться, неуверенность и комплексы

Манипуляции "как семья"

"Мы здесь как семья, ты нас подводишь". Но отпуск не дают, бонусы не выплачивают, зато манипуляций - хоть ведрами выноси.

"Хороший и теплый рабочий коллектив может стать тебе семьей. Например, второй. И в хорошей семье все друг друга поддерживают, а не требуют писать по ночам отчеты", - добавляет специалист.

Чем грозит: постоянное чувство вины, путаница в границах, зависимость

Что делать, если вы оказались в ловушке

Собирайте доказательства некорректного поведения

Поговорите с HR и кем-то из высшего руководства - но действуйте осторожно

Ищите поддержку - коллеги, терапия, внешние ресурсы

Не ждите чуда, потому что деспоты не меняются. И иногда лучший выход - сменить работу.

"Идеальных руководителей не существует. Но есть те, с кем можно расти, а есть те, после кого надо собирать себя по кусочкам в кучу. И часто - с помощью специалиста (коуча или психолога). Не путайте "рабочую дисциплину" с психологическим насилием. А работу найти - можно. Себя вернуть после выгорания - сложнее", - резюмирует Виталий Курсик.