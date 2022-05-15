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З початку війни в Україні зруйновано понад 600 медустанов

Фото: з початку війни в Україні зруйновано понад 600 лікарень (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталія Гурковська

З початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 - повністю. На їх відновлення потрібно 32 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Лише на Чернігівщині, яка перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень та ще 37 пошкодили", - розповіла вона.

За словами Денісової, збитки оцінюються в понад 2 млрд грн. Крім того, в Україні пошкоджено 375 аптек.

Як повідомлялось, увечері в суботу, 14 травня, російські військові поцілили у лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

Також російські війська завдали авіаударів по Новгород-Сіверському Чернігівської області в ніч проти 12 травня. В результаті ворожих атак були зруйновані школи та інші будівлі, є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, з початку війни від обстрілу загинуло 10 медиків.

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Війна в Україні