З початку війни загинув перший український журналіст

У вівторок, 1 березня, в Києві в результаті атаки російських окупантів на телевежу помер український журналіст. Він став першою жертвою серед працівників ЗМІ з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram .

"Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор KievLive-Євген Сакун", - повідомив він.

Фото: Перший загиблий журналіст в результаті війни Росії проти України (t.me/Pravda_Gerashchenko)