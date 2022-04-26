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З початку війни орденами і медалями нагороджені 9 тисяч 781 захисник України, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

За два місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 захисникам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Українці та українки проявили масову готовність захищати Україну. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти - українці й українки все одно стали на захист держави", - підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – зі сходу до заходу, з півночі до півдня – українська ідея все одно сильна, все одно всенародна.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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