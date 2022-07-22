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З початку війни ДТЕК забезпечив житлом 3 тисячі переселенців

Фото: з початку війни ДТЕК забезпечив житлом 3 тисячі переселенців (dtek com)
Автор: Олександр Мороз

З початку війни "ДТЕК Енерго" забезпечив тимчасовим або постійним житлом майже 3000 переселенців та їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Значну їх частину - понад тисячу, склали переселенці, яких з початку війни було працевлаштовано на шахтах та допоміжних підприємствах "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині. Це люди, які потребували постійного житла, бо виїхали з окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії.

Ще близько 2 тисячам переселенців та їх сім’ям було надано тимчасовий притулок в Центральній і Західній Україні. Це, передусім, співробітники підприємств компанії та їх сім’ї, які були змушені покинути свої домівки в зонах бойових дій, а також у зв’язку із релокацією машинобудівних підприємств "ДТЕК Енерго" у безпечні регіони.

Нагадаємо, з початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.

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ДТЕК