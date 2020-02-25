Від початку року аварійна служба "Львівгазу" опрацювала 3,5 тис. викликів

Від початку року аварійна служба 104 "Львівгазу" відреагувала на 3,5 тис. викликів від споживачів. В середньому за одну добу АДС отримує 64 виклики. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основною причиною звернень є витоки газу. За неповні два місяці 2020 року аварійні бригади виявили та ліквідували 3 064 витоки в будинках споживачів Львівської області та 1 793 – у Львові. За словами прес-служби, розповсюдженими також є виклики з підозрами на отруєння чадним газом та псевдозамінування.

"Несправність газового обладнання, його самовільне встановлення і ремонт особами, котрі не мають на це права – основні причини, через які відбуваються витоки газу. Споживачі блакитного палива часто нехтують елементарними правилами безпеки, а це може призвести до фатальних наслідків. Окрім частих викликів про витоки газу, ще є виклики про псеводозамінування, від початку року лише у Львові таких було десять", - зазначає начальник АДС АТ "Львівгаз" Тарас Радчук.

У прес-службі зазначили, що бригади "104" постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах.

"Бригади "104" постійно приймають участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Адже саме від рівня професійної майстерності залежить швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби "Львівгазу" в екстрених ситуаціях", - йдеться у повідомленні.