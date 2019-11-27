З початку року АДС "Дніпропетровськгазу" опрацювала понад 100 тис. заявок

За 10 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпропетровськгаз" прийняла і опрацювала понад 100 тис. заявок. В середньому за добу служба "104" виїжджала до споживачів більше 300 разів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найчастіше причиною звернення в аварійно-диспетчерську службу є витоки природного газу, пов'язані з самовільним втручанням в газову мережу, несправністю устаткування і нехтуванням правилами безпеки. Також до них призводить зношеність внутрішньобудинкового газового обладнання, за стан і своєчасну заміну якого відповідає власник або балансоутримувач житла.

"Кожен телефонний дзвінок, який надходить на короткий номер "104", записується на електронні носії і ретельно опрацьовується диспетчером. Під час прийому заявки він аналізує ситуацію і ступінь її загрози. Споживача інструктують, як діяти в тому чи іншому випадку. Це дозволяє запобігти виникненню загрозливої ситуації ще до того, як аварійна служба приїде на місце виклику", - говорить Олександр Макаренко, головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз".

Споживачів газу області цілодобово обслуговує понад 650 працівників аварійно-диспетчерської служби по області. За словами прес-служби, головною проблемою аварійно-диспетчерської служби залишається відтік кадрів через низький рівень заробітної плати, вакантними залишаються понад 40 посад.

"Зарплата газовиків обмежена тарифом на розподіл природного газу, що є складовою ціни на газ. Ця складова не змінювалася з 2016 року. На сьогоднішній день тариф на розподіл природного газу, встановлений НКРЕКП не покриває реальних потреб компанії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що швидкість і якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники АТ "Дніпропетровськгаз" постійно вдосконалюють свої професійні навички в реальних умовах: беруть участь в оглядах-конкурсах АДС, регіональних конкурсах професійної майстерності, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.