НАБУ подало новий позов проти Гладковського, - адвокат

Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Судове засідання призначили на понеділок

Адвокат екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець повідомив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало в суд через неприбуття Гладковського на виклик детективів 19 липня. Про це повідомила прес-служба корпорації "Богдан".

Захисник переконаний, що звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час.

"Липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту, про що свідчить час придбання квитків на літак", - йдеться в повідомленні.

Судове засідання у цій справі повинне відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.

Як відомо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському у вигляді арешту з можливістю виходу під заставу понад 10 млн гривень. Невдовзі заставу внесли, і Гладковський вийшов із СІЗО.

Олега Гладковського підозрюють у тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для компанії "Богдан Моторс". Крім того, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини, що вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості на суму понад 150 тис. доларів.