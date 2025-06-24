Надоело есть куриное филе при похудении? Тренер назвал более дешевую альтернативу

Куриное филе - популярный источник белка, но его однообразный вкус может быстро надоесть. Назван более дешевый продукт, которыми можно легко заменить курятину в рационе и еще и получить больше пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Чем можно заменить курятину

По словам эксперта, если вам надоело куриное филе, но вы следите за фигурой и калориями, то есть прекрасная альтернатива. В частности, можно заменить печенью, которая будет полезнее и вдвое дешевле.

В 100 граммах филе:

100 ккал

23 г белка

0% витамина А

0% витамина С

1% фолиевой кислоты

6% витамина В12

Тогда как из 100 г печени вы получите:

130 ккал

20 г белка

267% витамина А

47% витамина С

144% фолиевой кислоты

281% витамина В12

К тому же, по словам нутрициолога, килограмм куриного филе стоит 240 грн, а печени 120 грн.

Как часто можно есть печень

Печень не стоит есть часто или в больших количествах, особенно беременным - из-за избытка витамина А.

Выбирайте печень проверенного происхождения, потому что она фильтрует токсины (но не накапливает их, как часто думают - это миф).

Печень - значительно богаче витаминами и минералами, чем куриное филе. Она идеальна для профилактики анемии, поддержания иммунитета и энергии. А куриное филе - это источник "чистого" белка. Оба продукта полезны, но печень - более "питательно насыщенная".

100-150 г печени 1-2 раза в неделю - это безопасно и полезно. Лучше всего - чередовать с другими источниками белка (рыба, мясо, бобовые, яйца).