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Надоело есть куриное филе при похудении? Тренер назвал более дешевую альтернативу

Вторник 24 июня 2025 11:45
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Надоело есть куриное филе при похудении? Тренер назвал более дешевую альтернативу Нутрициолог рассказал, чем можно заменить куриное филе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Куриное филе - популярный источник белка, но его однообразный вкус может быстро надоесть. Назван более дешевый продукт, которыми можно легко заменить курятину в рационе и еще и получить больше пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Чем можно заменить курятину

По словам эксперта, если вам надоело куриное филе, но вы следите за фигурой и калориями, то есть прекрасная альтернатива. В частности, можно заменить печенью, которая будет полезнее и вдвое дешевле.

В 100 граммах филе:

  • 100 ккал
  • 23 г белка
  • 0% витамина А
  • 0% витамина С
  • 1% фолиевой кислоты
  • 6% витамина В12

Тогда как из 100 г печени вы получите:

  • 130 ккал
  • 20 г белка
  • 267% витамина А
  • 47% витамина С
  • 144% фолиевой кислоты
  • 281% витамина В12

К тому же, по словам нутрициолога, килограмм куриного филе стоит 240 грн, а печени 120 грн.

Как часто можно есть печень

Печень не стоит есть часто или в больших количествах, особенно беременным - из-за избытка витамина А.

Выбирайте печень проверенного происхождения, потому что она фильтрует токсины (но не накапливает их, как часто думают - это миф).

Печень - значительно богаче витаминами и минералами, чем куриное филе. Она идеальна для профилактики анемии, поддержания иммунитета и энергии. А куриное филе - это источник "чистого" белка. Оба продукта полезны, но печень - более "питательно насыщенная".

100-150 г печени 1-2 раза в неделю - это безопасно и полезно. Лучше всего - чередовать с другими источниками белка (рыба, мясо, бобовые, яйца).

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