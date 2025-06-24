Надоело есть куриное филе при похудении? Тренер назвал более дешевую альтернативу
Куриное филе - популярный источник белка, но его однообразный вкус может быстро надоесть. Назван более дешевый продукт, которыми можно легко заменить курятину в рационе и еще и получить больше пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Чем можно заменить курятину
По словам эксперта, если вам надоело куриное филе, но вы следите за фигурой и калориями, то есть прекрасная альтернатива. В частности, можно заменить печенью, которая будет полезнее и вдвое дешевле.
В 100 граммах филе:
- 100 ккал
- 23 г белка
- 0% витамина А
- 0% витамина С
- 1% фолиевой кислоты
- 6% витамина В12
Тогда как из 100 г печени вы получите:
- 130 ккал
- 20 г белка
- 267% витамина А
- 47% витамина С
- 144% фолиевой кислоты
- 281% витамина В12
К тому же, по словам нутрициолога, килограмм куриного филе стоит 240 грн, а печени 120 грн.
Как часто можно есть печень
Печень не стоит есть часто или в больших количествах, особенно беременным - из-за избытка витамина А.
Выбирайте печень проверенного происхождения, потому что она фильтрует токсины (но не накапливает их, как часто думают - это миф).
Печень - значительно богаче витаминами и минералами, чем куриное филе. Она идеальна для профилактики анемии, поддержания иммунитета и энергии. А куриное филе - это источник "чистого" белка. Оба продукта полезны, но печень - более "питательно насыщенная".
100-150 г печени 1-2 раза в неделю - это безопасно и полезно. Лучше всего - чередовать с другими источниками белка (рыба, мясо, бобовые, яйца).
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