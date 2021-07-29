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Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні

Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року спостережувана летальність від COVID-19 зросла та становить близько 4% для дат 3-4-тижневої давнини. Вік хворих зафіксувався після стрімкого зниження на минулому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Як зазначається в повідомленні, показники середнього віку виявлених хворих і госпіталізованих хворих припинили знижуватися.

За даними НАН, середній вік хворих становив хворих становив близько 46 років, госпіталізованих хворих - 53 роки.

Середній вік померлих впав до 65 років. "Суттєві коливання середнього віку померлих спричинені переважно їх малою кількістю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 осіб. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб,

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