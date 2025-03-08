В МИД Украины осудили убийства людей на этнической и религиозной почве в Сирии

Министерство иностранных дел Украины призвало привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах гражданских людей в Сирии. Ведомство призвало конфликтные стороны к сдержанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

"Мы призываем к сдержанности. Единство и инклюзивность имеют решающее значение для восстановления мира в Сирии, которая за последние годы пережила достаточно насилия", - написал Сибига.

Глава ведомства назвал ужасными кадры массовых убийств гражданских людей в Сирии на этнической и религиозной почве. Он призвал привлечь виновных в этих зверствах к ответственности.

Вооруженные столкновения в Сирии

За последние дни вооруженные боевики-сторонники режима Башара Асада атаковали несколько провинций Сирии. Во время боев с обеих сторон погибли 48 человек.

Также издание France24 со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщило о массовых убийствах в 21 населенном пункте провинций Латакия, Тартус и Хама. Районы считаются оплотом алавитов, которые поддерживали Башара Асада.

В частности, Силы безопасности новой администрации казнили около 340 гражданских, среди них были женщины и дети.

В начале декабря в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск и свергли режим диктатора Башара Асада. Сам диктатор с семьей сбежал в Россию, а лидером Сирии временно стал лидер движения Ахмед аль-Шараа.

Израиль и военные США регулярно наносят удары по объектам "Исламского государства" и "Аль-Каиды", опасаясь роста влияния исламских группировок на фоне общей нестабильности и политического кризиса в стране.

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