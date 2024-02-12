МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства баскетболиста в Германии

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", - рассказал Николенко.

По его словам, по имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.

"Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца (Артема Козаченко, - ред.). Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", - констатировал он.

Реакция профильного министерства

Как рассказали в Министерстве молодежи и спорта, 17-летний Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

"Минмолодежьспорт и вся спортивная семья выражает соболезнования родным пострадавших баскетболистов. Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе находится на связи с местной полицией. Федерация баскетбола Украины опубликовала номер карты для помощи родителям - 5375414113406887", - говорится в сообщении.

Что известно об убитом спортсмене?

Как добавили в ведомстве, в предыдущие годы Ермаков находился в резерве национальной сборной команды Украины, играл за детские команды "Тейваз" (Боярка) и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Убийство Ермакова

Как писало РБК-Украина, в Дюссельдорфе, Германия, два украинских баскетболиста стали жертвами нападения. Неизвестные с ножами напали на ребят из-за их национальности.

В Министерстве отметили, что накануне матча в субботу вечером на украинских баскетболистов напали неизвестные и нанесли ножевые ранения. О том, что на баскетболистов напали из-за того, что они украинцы по национальности, утверждают очевидцы. В результате нападения ребята получили многочисленные ранения. К сожалению, жизнь Владимира Ермакова не удалось спасти.