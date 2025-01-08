МИД в годовщину катастрофы МАУ: Иран подтверждает статус убийцы, поддерживая агрессию РФ

В ведомстве напомнили, что пять лет назад Иран убил 176 человек на борту самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в иранском воздушном пространстве. Военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции запустили против гражданского самолета в полете две ракеты "земля-воздух".

"Иран грубо нарушил целый ряд норм международного права: применил оружие против гражданского самолета в полете, не принял всех мер, чтобы предотвратить сбивание, не обеспечил ни прозрачного и объективного расследования обстоятельств катастрофы, ни надлежащего судебного преследования обвиняемых", - говорится в заявлении МИД.

В Министерстве отметили, что не оставили усилий для достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности. Год назад Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 в составе Украины, Канады, Швеции и Соединенного Королевства инициировала производство в рамках Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана из-за нарушения им Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагской конвенции).

"Сегодня Иран продолжает подтверждать свой статус убийцы, оказывая военную и политическую поддержку Российской Федерации в ее вооруженной агрессии против Украины, а углубленное сотрудничество режимов в Москве и Тегеране представляет непосредственную угрозу для Европы и Ближнего Востока. Безнаказанность за прошлые преступления побуждает Иран и Россию к новым и новым нарушениям международного права", - заявили в МИД.

Катастрофа рейса МАУ в Иране

Утром 8 января 2020 года стало известно, что рейс PS752 украинской авиакомпании "МАУ" был сбит в воздушном пространстве Ирана во время вылета из Тегерана.

Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.