МИД пока не подтверждает гибель украинки в ДТП с Flixbus в Германии

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили об аварии с пассажирским автобусом компании Flixbus. Как полагает полиция, причиной стали плохие погодные условия, из-за которых автобус съехал с дороги и перевернулся.

Автобус 13 пассажирами следовал из Берлина в польский Щецин. По данным польских СМИ, одна из погибших может быть гражданкой Украины.

В ноябре 2024 года перевернулся автобус с туристами в Египте. Авария произошла на востоке страны в районе города Рас-Сидр. Позже стало известно, что пострадали более 40 человек, в том числе гражданка Украины.

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