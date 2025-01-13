МИД пока не подтверждает гибель украинки в ДТП с Flixbus в Германии

Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает гибель украинки в ДТП с автобусом Flixbus в Германии. Однако, по предварительным данным, в нем находилась гражданка Украины 1995 года рождения.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД.

Сообщается, что 12 января в немецкой федеральной земле Бранденбург съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус Flixbus. В результате ДТП погибли два человека, 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, 4 из них - в тяжелом состоянии. "По предварительной информации, в автобусе находилась гражданка Украины 1995 года рождения. На утро 14 января запланировано опознание тела погибшего лица для установления возможной принадлежности к гражданству Украины", - отметили в украинском МИД. Дело находится на контроле украинского посольства в Германии.