МИД пока не подтверждает гибель украинки в ДТП с Flixbus в Германии
Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает гибель украинки в ДТП с автобусом Flixbus в Германии. Однако, по предварительным данным, в нем находилась гражданка Украины 1995 года рождения.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД.
Сообщается, что 12 января в немецкой федеральной земле Бранденбург съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус Flixbus. В результате ДТП погибли два человека, 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, 4 из них - в тяжелом состоянии.
"По предварительной информации, в автобусе находилась гражданка Украины 1995 года рождения. На утро 14 января запланировано опознание тела погибшего лица для установления возможной принадлежности к гражданству Украины", - отметили в украинском МИД.
Дело находится на контроле украинского посольства в Германии.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили об аварии с пассажирским автобусом компании Flixbus. Как полагает полиция, причиной стали плохие погодные условия, из-за которых автобус съехал с дороги и перевернулся.
Автобус 13 пассажирами следовал из Берлина в польский Щецин. По данным польских СМИ, одна из погибших может быть гражданкой Украины.
В ноябре 2024 года перевернулся автобус с туристами в Египте. Авария произошла на востоке страны в районе города Рас-Сидр. Позже стало известно, что пострадали более 40 человек, в том числе гражданка Украины.
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