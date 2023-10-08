МИД подтвердил гибель двух украинок в Израиле

Две гражданки Украины погибли в результате боевых действий в Израиле. Дипломаты официально подтвердили информацию.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", - отметил он.

Стоит отметить, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. Однако информацию проверяли.

Сегодня утром МИД сообщил, что информацию о гибели украинцев проверяют, а одного исчезнувшего на юге Израиля гражданина разыскали.

Напомним, украинцы в Израиле могут обратиться на "горячие линии" в случае возникновения критической ситуации:

Сколько человек пострадали из-за событий в Израиле

Напомним, вчера боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, а также ударили ракетами по многим городам. Позже израильская армия (ЦАХАЛ) ответила такими же ударами по территории сектора Газа.

По последним данным Министерства здравоохранения Израиля, ранения получили более 2000 человек, также подтвердили гибель 400 человек. Кроме того, в Израиле сотни человек считаются погибшими.

В свою очередь в секторе Газа заявляют о по меньшей мере 256 погибших палестинцах. Еще 1800 получили ранения.

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