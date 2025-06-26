МИД подтвердил ДТП с украинцами в Румынии: сколько пострадавших

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Польше неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.

Еще одна авария в которой пострадали украинцы произошла в конце 2024-го на территории Египта. Тогда же ранения получили более 40 человек.

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