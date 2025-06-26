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МИД подтвердил ДТП с украинцами в Румынии: сколько пострадавших

Четверг 26 июня 2025 14:19
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МИД подтвердил ДТП с украинцами в Румынии: сколько пострадавших Иллюстративное фото: МИД подтвердил ДТП с украинцами в Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

На трассе DN22, недалеко от румынского города Констанца, перевернулся автобус украинской компании. В результате аварии пострадали восемь украинцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Как рассказали в МИД, согласно информации консульского отдела посольства Украины в Румынии, автобус выполнял рейс по маршруту Одесса - Бухарест.

На момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в автобусе находились 55 граждан Украины, среди которых:

  • 8 мужчин;
  • 37 женщин;
  • 9 детей.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Восемь пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Пассажиры отказались от госпитализации.

Сейчас устанавливаются причины аварии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Польше неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.

Еще одна авария в которой пострадали украинцы произошла в конце 2024-го на территории Египта. Тогда же ранения получили более 40 человек.

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