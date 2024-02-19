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МИД Германии вызвал "на ковер" российского посла из-за смерти Навального

Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Германии вызвало "на ковер" российского посла в Берлине Сергея Нечаева. В частости, из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

МИД Германии восприняло смерть Навального, находящегося в заключении уже три года, как возможность призвать к освобождению всех недавних политических заключенных в России.

"Это шокирует, когда в России арестовывают людей за возложение цветов", - заявил представитель немецкого МИДа. 

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

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НавальныйРоссийская Федерация