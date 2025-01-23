МИД направил обращение партнерам после расстрела украинских пленных
Российские военные, вероятно, в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Украина обратилась к международным организациям.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"В сети распространяется видео очередного зверского расстрела российскими оккупантами безоружных украинских военнопленных", - отметил представитель МИД.
Он отметил, что под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту этого военного преступления.
Также, по словам тихого, омбудсмен Дмитрий Лубинец направил информацию об этом преступлении ООН и МККК.
"Как внешнеполитическое ведомство, мы уже передали информацию об этом очередном зверстве нашим партнерам и ключевым международным организациям. Этот расстрел грубо нарушает международное гуманитарное право, Женевские конвенции, законы и обычаи ведения войны", - подчеркнул он.
Расстрел украинских военнопленных
Напомним, что ранее сегодня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.
Заметим, что недавно Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) провел заседание по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения.
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