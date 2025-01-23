МИД направил обращение партнерам после расстрела украинских пленных

Российские военные, вероятно, в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Украина обратилась к международным организациям.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"В сети распространяется видео очередного зверского расстрела российскими оккупантами безоружных украинских военнопленных", - отметил представитель МИД.

Он отметил, что под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту этого военного преступления.

Также, по словам тихого, омбудсмен Дмитрий Лубинец направил информацию об этом преступлении ООН и МККК.

"Как внешнеполитическое ведомство, мы уже передали информацию об этом очередном зверстве нашим партнерам и ключевым международным организациям. Этот расстрел грубо нарушает международное гуманитарное право, Женевские конвенции, законы и обычаи ведения войны", - подчеркнул он.