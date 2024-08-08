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В МИД Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время"

Фото: министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Ирана сделали заявление об ответе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Так, министр иностранных дел Ирана Бакери Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в нужное время и должным образом".

Это заявление прозвучало после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке и во время экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (OIC).Она представляет 56 государств Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Индийского субконтинента, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить растущее напряжение на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что рассчитывает на поддержку членов (OIC).

"Действия Ирана не только защита его суверенитета и национальной безопасности, но и защита стабильности и безопасности всего региона", - констатировал дипломат.

Организация исламского сотрудничества заявила, что блок считает Израиль "полностью ответственным за жестокое нападение", которое он назвал "серьезным нарушением суверенитета Ирана". Но OIC не одобрила военные действия Ирана.

В свою очередь, Израиль сообщил как Хезболлы, так и Ирану, что любой вред гражданскому населению в стране "будет красной линией, что приведет к непропорциональному ответу".

Убийство Хании

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в конце июля. Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.

Недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина заявил, что Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Страна надеется, что и Иран с "Хезболлой" не заинтересованы в ней также, поскольку полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для них очень высокую цену.

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