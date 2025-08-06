Мюсли на завтрак: способствуют похудению или наносят вред здоровью?

Часто мюсли считают "здоровым" завтраком при похудении, но это не совсем так. Продукт может содержать много добавленного сахара и наносить только вред организму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Оnly my health.
Тренер и нутрициолог Варнит Ядав рассказал, что мюсли или любой другой продукт, который якобы помогает похудеть - это лишь маркетинговый ход. Количество и сочетание того, что вы едите, в конце концов определяют, как и начнете ли вы худеть. Если вы переедаете продуктом, даже если он активно рекламируется как средство для похудения, вы наберете вес.
Мюсли могут быть в рационе, если вы знаете состав. Они должны иметь высокое содержание клетчатки.
Мюсли не способствуют похудению, если:
Содержание клетчатки является одним из самых больших преимуществ мюсли. Она помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит и тягу к еде.
Именно это делает мюсли достойным выбором для ежедневного питания, поскольку клетчатка обеспечивает немного лучший уровень сытости и контролировать потребление калорий.
Когда мюсли действительно полезны:
Сочетайте с белком
Добавьте продукты, богатые белком, такие как греческий йогурт, или ложку протеинового порошка, чтобы сбалансировать соотношение углеводов и белков и увеличить чувство сытости.
Ограничьте сахар
Не добавляйте в мюсли сахар, мед или другие сиропы. Вместо этого добавьте натуральную сладость в виде свежих фруктов, таких как ягоды и яблоки.
Соблюдайте пропорции
Просто на глаз оценить размер порции не поможет. Для однородности можно использовать кухонные весы.
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