ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мюсли на завтрак: способствуют похудению или наносят вред здоровью?

Среда 06 августа 2025 09:03
UA EN RU
Мюсли на завтрак: способствуют похудению или наносят вред здоровью? Помогают ли мюсли похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто мюсли считают "здоровым" завтраком при похудении, но это не совсем так. Продукт может содержать много добавленного сахара и наносить только вред организму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Оnly my health.

Помогают ли похудеть

Тренер и нутрициолог Варнит Ядав рассказал, что мюсли или любой другой продукт, который якобы помогает похудеть - это лишь маркетинговый ход. Количество и сочетание того, что вы едите, в конце концов определяют, как и начнете ли вы худеть. Если вы переедаете продуктом, даже если он активно рекламируется как средство для похудения, вы наберете вес.

Мюсли могут быть в рационе, если вы знаете состав. Они должны иметь высокое содержание клетчатки.

Мюсли не способствуют похудению, если:

  • в составе много сахара, меда, сиропов или шоколада
  • жареные в масле или имеют высокое содержание жиров
  • чрезмерно калорийные - в 100 г может быть 400-500 ккал

Ежедневное употребление

Содержание клетчатки является одним из самых больших преимуществ мюсли. Она помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит и тягу к еде.

Именно это делает мюсли достойным выбором для ежедневного питания, поскольку клетчатка обеспечивает немного лучший уровень сытости и контролировать потребление калорий.

Когда мюсли действительно полезны:

  • без добавленного сахара или с его минимальным количеством
  • содержат цельнозерновые злаки (овсянку, рожь, пшеницу)
  • имеют высокое содержание клетчатки, что дает ощущение сытости
  • с добавлением орехов, семян, сухофруктов - в умеренных количествах.
  • порция не превышает 40-50 граммов

Как добавлять мюсли в свой рацион питания

Сочетайте с белком

Добавьте продукты, богатые белком, такие как греческий йогурт, или ложку протеинового порошка, чтобы сбалансировать соотношение углеводов и белков и увеличить чувство сытости.

Ограничьте сахар

Не добавляйте в мюсли сахар, мед или другие сиропы. Вместо этого добавьте натуральную сладость в виде свежих фруктов, таких как ягоды и яблоки.

Соблюдайте пропорции

Просто на глаз оценить размер порции не поможет. Для однородности можно использовать кухонные весы.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
Новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву, - СМИ
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву, - СМИ
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО