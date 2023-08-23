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"Мюнхенский синдром": в ОП раскритиковали "возможные финалы войны"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Публикации по "возможным финалам войны" позволяют говорить о появлении "мюнхенского синдрома". Российское полномасштабное вторжение на территорию Украины должно потерпеть полное поражение.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Но любое теоретическое игровое моделирование финализации войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение. После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия должна оказаться не просто на "стартовых позициях", а быть отброшена даже дальше", - пишет Подоляк. 

По словам советника главы Офиса президента, российский диктатор должен потерять свою внутриэлитную легитимность в качестве вменяемого и дееспособного лидера.

Вышеупомянутый сценарий даст шанс России на:

  • послевоенную модернизацию;
  • "дипломатический" формат.

"До тех пор никаких "слабых рук". Только оружие, оружие, оружие", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

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