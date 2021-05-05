Мюнхенська конференція з безпеки через COVID не пройде в очному форматі

Запланована друга в 2021 році Мюнхенська конференція з безпеки не пройде в очному форматі. Це пов'язано з пандемією COVID.
Про це пише німецька газета BILD.
"Ризик для нас занадто великий. Ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом. Фізична конференція неможлива", - підтвердив Bild офіційний представник німецького Міністерства оборони Крістіан Тільс.
Зазначимо, спочатку планувалося, що Мюнхенська конференція з безпеки-2021 пройде в період з 19 по 21 лютого в очному форматі, але було прийнято рішення організувати віртуальний форум. До того ж замість традиційних трьох днів вона тривала лише кілька годин.
У лютневій зустрічі взяли участь президент США Джо Байден, канцлер Ангела Меркель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антоніу Гутерріш, генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші.
Нагадаємо, на лютневій конференції президент США Джо Байден заявив, що захист України залишається життєво важливим для Європи та США.
А міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що завершення будівництва газопроводу " Північний потік-2" залишається пріоритетом Берліна.