В Мюнхене возле консульства Израиля произошла стрельба

В центре Мюнхена произошла стрельба в четверг, 5 сентября. Недалеко от места происшествия находится консульство Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Немецкие СМИ пишут о выстрелах возле Центра документации истории национал-социализма в Мюнхене, там находится генеральное консульство Израиля.
На месте происшествия проводится масштабная полицейская операция, задействованный вертолет. По данным СМИ, по меньшей мере один человек ранен.
В полиции заявили, что правоохранители открыли огонь по подозрительному человеку. Он был ранен. Другой информации о подозреваемом, нападающем или том, в кого он целился, пока нет.
В сети немецкие журналисты опубликовали видео, на котором слышны выстрелы.
Стоит добавить, что сегодня, 5 сентября, годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене палестинские боевики расстреляли 11 израильских спортсменов.
Напомним, в конце августа в Луцке произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по военным. Один из них получил ранения и был госпитализирован.
Также отметим, что 4 сентября произошла стрельба в школе в американском штате Джорджия. Неизвестный обстрелял старшеклассников, в результате чего четыре человека погибли и около 30 были ранены.
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