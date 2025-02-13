В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть раненые

В Мюнхене, Германия, утром четверга, 13 февраля, автомобиль протаранил толпу прохожих. Уже известно о раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным немецких СМИ, в центре Мюнхена автомобиль въехал в группу участников забастовки. Инцидент произошел в районе улиц Дахауэр и Зайдле, недалеко от центрального железнодорожного вокзала Мюнхена.
В полиции подтвердили, что есть пострадавшие, вероятно, травмы получили 15 человек. На месте работают медики. По словам очевидцев, на месте аварии якобы были слышны выстрелы.
Впоследствии в полиции заявили, что водителя удалось задержать на месте, и он пока не представляет опасности.
Обновлено в 13:00.
По данным полиции, около 20 человек получили ранения в результате наезда авто в Мюнхене.
"Информации о степени тяжести травм у нас пока нет. Поэтому, в том числе используются спасательные вертолеты", - сообщили в полиции.
Никаких других подробностей о количестве пострадавших не сообщается.
Стоит отметить, что завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.
Напомним, 1 января в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Тогда погибли 10 человек погибли. Еще десятки людей - получили ранения.
Известно, что полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.
При этом мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл подчеркивала, что инцидент является терактом.
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