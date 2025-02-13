В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть раненые

По данным немецких СМИ, в центре Мюнхена автомобиль въехал в группу участников забастовки. Инцидент произошел в районе улиц Дахауэр и Зайдле, недалеко от центрального железнодорожного вокзала Мюнхена.

Фото: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу 13 февраля (РБК-Украина)

В полиции подтвердили, что есть пострадавшие, вероятно, травмы получили 15 человек. На месте работают медики. По словам очевидцев, на месте аварии якобы были слышны выстрелы.

Фото: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу 13 февраля (GettyImages)

Впоследствии в полиции заявили, что водителя удалось задержать на месте, и он пока не представляет опасности.

Обновлено в 13:00.

По данным полиции, около 20 человек получили ранения в результате наезда авто в Мюнхене.

"Информации о степени тяжести травм у нас пока нет. Поэтому, в том числе используются спасательные вертолеты", - сообщили в полиции.

Никаких других подробностей о количестве пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Инцидент в Новом Орлеане

Напомним, 1 января в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Тогда погибли 10 человек погибли. Еще десятки людей - получили ранения.

Известно, что полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.