ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть раненые

Четверг 13 февраля 2025 12:25
UA EN RU
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть раненые Фото: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу 13 февраля (x.com_SDemmelhuber)
Автор: Наталья Кава

В Мюнхене, Германия, утром четверга, 13 февраля, автомобиль протаранил толпу прохожих. Уже известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным немецких СМИ, в центре Мюнхена автомобиль въехал в группу участников забастовки. Инцидент произошел в районе улиц Дахауэр и Зайдле, недалеко от центрального железнодорожного вокзала Мюнхена.

Фото: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу 13 февраля (РБК-Украина)

В полиции подтвердили, что есть пострадавшие, вероятно, травмы получили 15 человек. На месте работают медики. По словам очевидцев, на месте аварии якобы были слышны выстрелы.

Фото: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу 13 февраля (GettyImages)

Впоследствии в полиции заявили, что водителя удалось задержать на месте, и он пока не представляет опасности.

Обновлено в 13:00.

По данным полиции, около 20 человек получили ранения в результате наезда авто в Мюнхене.

"Информации о степени тяжести травм у нас пока нет. Поэтому, в том числе используются спасательные вертолеты", - сообщили в полиции.

Никаких других подробностей о количестве пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Инцидент в Новом Орлеане

Напомним, 1 января в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Тогда погибли 10 человек погибли. Еще десятки людей - получили ранения.

Известно, что полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.

При этом мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл подчеркивала, что инцидент является терактом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мюнхен Авария
NEWS
Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства
Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?