У М'янмі понад сотні людей вбито унаслідок протестів: серед загиблих жінки і діти

В результаті військового перевороту в М'янмі було вбито більше сотні людей. Серед них є жінки і діти.
Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає DW.
За підрахунками ООН, у М'янмі з 1 лютого було вбито щонайменше 138 осіб.
"Тільки на минулих вихідних у найбільшому місті країни Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 осіб. Серед загиблих є жінки і діти", - йдеться у повідомленні.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "рішуче засудив це насильство, яке триває проти мирних протестувальників, і постійне порушення основних прав людини в М'янмі".
Він закликав міжнародне співтовариство "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями''.
Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот через поразку на виборах. Після цього в країні почалися протести.
Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.
Також ми писали, що Рада безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засуджується військовий переворот в М'янмі.