RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У М'янмі з початку протестів вбито понад 860 осіб, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

У М'янмі з початку протестів, які спалахнули в лютому поточного року, вбито понад 860 осіб, включаючи дітей. Точне число поранених невідомо, їх кількість обчислюється тисячами.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

"Співробітники ООН в країні повідомили, що з 1 лютого по всій М'янмі був убитий щонайменше 861 людина - в їх числі жінки, діти і чоловіки, тисячі отримали поранення", – сказав він.

Хак зазначив, що правоохоронці затримали понад 4,8 тисячі осіб.

Нагадавши, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу і оголосили недійсними результати на виборах. Після цього в країні почалися масові протести, які придушувалися дуже жорстоко і призвели до жертв.

Також повідомлялося, що переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я. Люди не хочуть звертатися до лікарень, оскільки їх можуть переслідувати військові. Те ж торкнулося і медиків.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 червня в М'янмі почнеться суд над лідером країни Аунг Сан Су Чжи. Військові, які захопили владу і повалили обраний нею уряд, висунули їй ряд звинувачень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНпротестМьянма