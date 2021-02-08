"Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою": Степанов про закупівлю COVID-вакцин

Країни Європейського союзу поки не підтвердили можливість поділитися з Україною надлишками вакцин від коронавірусу. Попри те, що багаті країни замовили у двоє більше вакцин, ніж у них населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає "Україна-24".

За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС. "Мова йде про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", - заявив Степанов.