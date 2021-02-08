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"Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою": Степанов про закупівлю COVID-вакцин

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 16:53
"Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою": Степанов про закупівлю COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Країни Європейського союзу поки не підтвердили можливість поділитися з Україною надлишками вакцин від коронавірусу. Попри те, що багаті країни замовили у двоє більше вакцин, ніж у них населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає "Україна-24".

За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС.

"Мова йде про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться в пріоритеті тих, хто отримає вакцину від COVID-19.

"Країни ЄС, з якими у нас чудові стосунки - я зв'язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху... Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив він.

Крім того, раніше Степанов повідомив, що Україна має намір провакцинувати 60% населення країни. За його словами, це допоможе перемогти пандемію.

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