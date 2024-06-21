В МВД рассказали, что ждет женщину, которая повредила могилы украинских защитников в Киеве

Предыстория

Напомним, 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве были повреждены могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства. Установлено, что к вандализму причастна женщина.

Правоохранители установили личность 60-летней женщины и задержали ее.

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