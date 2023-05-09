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В МВД показали, как нацгвардеец сбил ракету россиян из "Иглы"

Иллюстративное фото: в МВД показали, как нацгвардеец сбил ракету россиян из "Иглы" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 мая, украинский военный уничтожил российскую крылатую ракету при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что ракету Х-55 сбил нацгвардеец бригады "Буревій" Гвардии наступления под псевдонимом "Покемон". Сейчас ему всего 20 лет.

Напомним, сегодня, 9 мая, российские оккупанты пытались атаковать Киев. Украинские защитники сбили 23 из 25 вражеских ракет.

Позже стало известно, что одну из ракет уничтожил нацгвардеец при помощи ПЗРК "Игла".

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