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МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат террористической организацией

Фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Накануне представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым местная церковь, по сути, отвергла требование министра выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

По словам главы МВД, основываясь на экспертизе ведомства и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.

"С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что сегодня Московский патриархат подчиняется российскому диктатору Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире. 

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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Эстония