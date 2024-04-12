МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Накануне представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым местная церковь, по сути, отвергла требование министра выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.
По словам главы МВД, основываясь на экспертизе ведомства и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.
"С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр.
Он также подчеркнул, что сегодня Московский патриархат подчиняется российскому диктатору Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире.
В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.
Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.
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